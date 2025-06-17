Мантуров оценил эффект от снижения ключевой ставки до 20% для бюджета

Снижение ключевой ставки на один процентный пункт (п.п.) позволяет сэкономить федеральному бюджету около 260 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ.

«Чтобы вы просто себе представляли, что это такое: 1 п.п. ключевой ставки — это примерно 260 млрд рублей экономии для федерального бюджета», — отметил Мантуров.

Он пояснил, что речь идет не только о промышленности, но также об ипотеке, сельском хозяйстве и многих других отраслях, где используются федеральные и региональные механизмы в виде субсидий. Мантуров выразил надежду, что снижение ключевой ставки и дальше будет положительно влиять на бюджет страны.

При этом вице-премьер отметил, что снижение ЦБ ключевой ставки имеет и обратную сторону — охлаждение экономики, которое отражается на реальном секторе.

Банк России на заседании 6 июня впервые с 2022 года снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Некоторые эксперты назвали решение регулятора историческим, отметив, что оно однозначно стало позитивным и для участников рынка, и для предпринимателей.

В ЦБ объяснили решение снизить ставку тем, что риски, связанные с инфляцией, немного упали, но по-прежнему остаются доминирующими над дезинфляционными факторами в среднесрочной перспективе. В Банке России добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Ранее россиянам назвали выгодные способы вложений после снижения ключевой ставки.