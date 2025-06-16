Эксперт объяснил, почему модель роста экономики РФ исчерпалась

Модель роста экономики России была исчерпана из-за задействования кадрового и производственного потенциала. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, передает RT.

«За последние два года у нас была почти нулевая безработица. <...> При этом загрузка производственных мощностей достигла максимально возможных 80% (остальные 20% всегда бывают в резерве или в ремонте)», — сказал экономист.

Остапкович добавил, что именно эти факторы позволили обеспечить рост российской экономики. Однако, по словам эксперта, теперь необходимо добиться ее развития. В этом могут помочь структурные изменения — переход от сырьевой модели экономики к перерабатывающей, отметил экономист.

Утром 16 июня заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что модель роста экономики РФ исчерпана. Он подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо сделать шаг вверх.

Ранее в МВФ заявили, что инфляция остается вызовом для России.