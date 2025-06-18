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Аналитик спрогнозировал уровень ключевой ставки ЦБ на лето

Аналитик Беляев: ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 25 июля
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 25 июля. Такой прогноз в интервью «Ридусу» дал финансовый аналитик Михаил Беляев. Он напомнил заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор продолжит уменьшать ставку лишь в том случае, если зафиксирует дальнейшее замедление инфляции.

«Прогнозировать, какое в итоге решение примет Центробанк, сейчас невозможно. Как говорил Леонид Броневой в фильме «Формула любви», голова — предмет темный и исследованию не подлежит. Возможно, ключевую ставку, конечно, уменьшат, но также существует большая вероятность, что она останется на отметке 20%», — сказал эксперт.

Как заявил 18 июня первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, ключевая ставка может быть в районе 17% на конец 2025 года. По его мнению, ЦБ вряд ли пойдет на резкие шаги.

До этого вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что снижение ключевой ставки на один процентный пункт (п.п.) позволяет сэкономить федеральному бюджету около 260 млрд рублей.

Ранее в МВФ заявили, что инфляция остается вызовом для России.

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