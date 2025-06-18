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Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет

Совет Федерации одобрил закон о внесении изменений в бюджет на 2025 год
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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в федеральный бюджет на текущий год. Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно изменениям, доходы бюджета снижаются на 1,79 трлн руб. — до 38 трлн 506 млрд 232 млн руб., а дефицит увеличивается на 2,62 трлн руб. — до 3 трлн 792 млрд 441 млн руб. (1,7% ВВП).

Нефтегазовые доходы ожидаются в сумме 8 трлн 317 млрд 421 млн руб., (на 2 трлн 619 млрд 24 млн руб. меньше заложенного). Ненефтегазовые доходы — 30 трлн 188 млрд 811 млн руб., что на 829 млрд 157 млн руб. больше прогнозируемого значения.

Основные факторы изменения доходов — это курс доллара и цены на российскую нефть.

Утвержденные проекты на 2026 и 2027 годы остались без изменений.

Накануне вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что снижение ключевой ставки Банком России на один процентный пункт позволяет сэкономить федеральному бюджету около 260 млрд рублей.

Ранее в Счетной палате заявили о неожиданном пополнении российского бюджета.

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