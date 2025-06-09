В Счетной палате заявили о неожиданном пополнении российского бюджета

В бюджет России поступят непредвиденные доходы в размере 163,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект поправок к закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Согласно документу, в составе законопроекта учтены поступления доходов, которые ранее не прогнозировались. Общая сумма составляет 163,4 млрд рублей. Из них 149,7 миллиарда рублей — это прибыль Центрального банка России за 2024 год, 5 млрд рублей — налог на доходы физических лиц с определенных сумм и 5,3 млрд рублей — административные штрафы.

Законопроект предполагает, что доходы федерального бюджета в 2025 году сократятся на 1,7 трлн рублей, или на 4,4%, достигнув 38,5 трлн рублей. Расходы же вырастут на 829,2 млрд рублей, или на 2%, и составят 42,3 трлн рублей.

В конце мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доля нефтегазовых доходов бюджета страны снизилась с 40 до 25% от общего объема поступлений в казну. По его словам, необходимо наращивать долю ненефтегазовых доходов, которые меньше всего зависят от внешних обстоятельств.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ может недополучить 477 млрд рублей от продажи углеводородов в 2025 году.