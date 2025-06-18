Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге

Беглов заявил, что участок ВСМ в Петербурге планируют начать строить в 2026 году

Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и нового терминала планируется начать в 2026 году. Об этом сообщил РИА Новости губернатор города Александр Беглов.

«Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект», — рассказал он.

Губернатор уточнил, что в настоящее время готовятся также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции «Волковская», куда переедут электропоезда Московского и Волховского направлений.

По словам Беглова, будущий терминал намерены связать крытыми галереями со станцией метро «Площадь Восстания», а также он получит второй выход со станции «Лиговский проспект — 1».

«На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции «Лиговский проспект — 2» новой Красносельско-Калининской линии. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля», — отметил губернатор.

Беглов подчеркнул, что строительство ВСМ дает возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру города.

28 апреля министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. По его словам, проект выполняется в соответствии с утвержденным графиком и является уникальным для страны по масштабам.

11 апреля заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что после открытия ВСМ-1 путь из Москвы до Санкт-Петербурга будет составлять около 2 часов 15 минут.

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