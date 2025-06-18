На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге

Беглов заявил, что участок ВСМ в Петербурге планируют начать строить в 2026 году
close
Олег Барханов/Фонд Росконгресс

Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и нового терминала планируется начать в 2026 году. Об этом сообщил РИА Новости губернатор города Александр Беглов.

«Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект», — рассказал он.

Губернатор уточнил, что в настоящее время готовятся также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции «Волковская», куда переедут электропоезда Московского и Волховского направлений.

По словам Беглова, будущий терминал намерены связать крытыми галереями со станцией метро «Площадь Восстания», а также он получит второй выход со станции «Лиговский проспект — 1».

«На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции «Лиговский проспект — 2» новой Красносельско-Калининской линии. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля», — отметил губернатор.

Беглов подчеркнул, что строительство ВСМ дает возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру города.

28 апреля министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. По его словам, проект выполняется в соответствии с утвержденным графиком и является уникальным для страны по масштабам.

11 апреля заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что после открытия ВСМ-1 путь из Москвы до Санкт-Петербурга будет составлять около 2 часов 15 минут.

Ранее Путин оценил строительство Курской АЭС-2.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами