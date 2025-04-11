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В Москве рассказали, сколько займет путь до Петербурга по ВСМ-1

Ликсутов: доехать из Москвы в Петербург по ВСМ-1 можно будет за 2 часа 15 минут
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Shutterstock/JetKat

После открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) путь из Москвы до Санкт-Петербурга будет составлять около 2 часов 15 минут. Об этом РИА Новости сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Поезда в перспективе будут ходить с интервалом до 15-20 минут. Время до Твери будет всего 39 минут, а время до Санкт-Петербурга — в районе 2 часов 15 минут», — сказал заммэра.

Ликсутов добавил, что в Москве планируется организовать несколько остановок: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. По его словам, подобное решение позволит пассажирам доехать до ближайшей удобной станции.

В конце марта вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что строительные работы на ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом начнутся этим летом. По его словам, они пройдут на нескольких участках.

Ранее состоялось финансовое закрытие по проекту ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

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