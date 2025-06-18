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«Газпром» может потребовать от Словакии неустойку в €16 млрд

TASR: «Газпром» может требовать от Словакии €16 млрд при отказе ЕС от газа РФ
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Anton Vaganov/Reuters

Российский «Газпром» может потребовать от Словакии выплаты неустойки в размере около €16 млрд в случае прекращения поставок российского газа в Евросоюз. Об этом сообщает информагентство TASR со ссылкой на словацкого энергооператора SPP.

«Согласно принципу «бери или плати»... Словакии в случае прекращения импорта топлива РФ с 1 января 2028 года грозит, что «Газпром» будет требовать оплаты всего невыбранного объема газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при действующих ценах на газ сумма составит около €16 млрд.

Словакия получает газ из России по долгосрочному контракту с «Газпромом». При расторжении в одностороннем порядке, согласно контракту, на разорвавшую контракт сторону будет наложена неустойка.

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия потребует от стран Европейского союза (ЕС) до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок нефти, газа и ядерного топлива у России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко негативно отреагировал на это заявление.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.

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