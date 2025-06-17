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Лукашенко заявил, что Белоруссии может грозить голод из-за падежа скота

Лукашенко потребовал решить проблему падежа скота из-за рисков голода
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству потребовал решить проблему падежа скота из-за риска голода. Заявление белорусского лидера передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом, — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — заявил Лукашенко на семинаре.

По мнению президента Белоруссии, сельское хозяйство страны находится в тяжелом положении из-за нехватки дисциплины — он добавил, что мнение о том, что сельскому хозяйству не хватает людей, является безосновательным.

Также Александр Лукашенко призвал приучать молодежь к труду, чтобы она понимала, что картофель растет в поле, а не в интернете.

Президент республики призвал акцентировать внимание на необходимости приучения к труду современной молодежи.

Ранее Лукашенко пригрозил фермерам за падеж скота.

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