В Кремле анонсировали участие представителей бизнеса США в работе ПМЭФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примут участие представители американского бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там будут американские представители. Честно говоря, уровень я не знаю, но из бизнеса представители», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами.

В апреле пресс-служба ПМЭФ сообщала, что ряд компаний из США примут участие в форуме. Организаторы отметили, что, несмотря на снижение присутствия американских компаний на ПМЭФ после 2021 года, представители бизнеса США продолжают принимать участие в мероприятии. 2025 год не станет исключением, ряд компаний из США отправят своих представителей.

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. Участие в нем, в том числе, примет президент России. Путин будет присутствовать на пленарном заседании 20 июня. Основной темой форума в этом году станут общие ценности как основа роста в многополярном мире.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что введенные в связи с ирано-израильским конфликтом ограничения в авиасообщении не скажутся на присутствии арабских гостей на форуме.

Ранее было раскрыто меню для участников ПМЭФ-2025.