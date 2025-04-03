На ПМЭФ-2025 приедут американские компании

Несколько американских компаний примут участие в ПМЭФ в 2025 году

Ряд американских компаний примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Об этом стало известно после встречи ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи.

«Россия открыта для партнерства, и компании, желающие вернуться, могут делать это на конкурентной основе в рамках действующего правового поля», — сказал Кобяков.

Отмечается, что, несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнеса США продолжают принимать участие в мероприятии. 2025 год не станет исключением, ряд компаний из США отправят своих представителей.

Недавно выяснилось, что стоимость участия в ПМЭФ-2025 составит 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, после чего цена повысится до 1,2 млн рублей.

Ранее в МИД подтвердили участие президента Индонезии в ПМЭФ-2025.