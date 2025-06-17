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В Минпромторге рассказали о планах корректировки перечня параллельного импорта

Минпромторг РФ: корректировка перечня параллельного импорта ожидается в августе
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил в интервью агентству «Интерфакс», что объем параллельного импорта в России сокращается по мере импортозамещения, и новые корректировки перечня товаров, подпадающих под действие механизма, ожидаются в августе.

По словам Алиханова, параллельный импорт доказал свою эффективность, при том, что его ежемесячный объем последовательно снижался.

«Сейчас он составляет порядка $2 млрд в месяц, хотя на пике эта сумма была в три раза больше ($6 млрд в декабре 2023 года). Это тесно связано с развитием российских производств необходимых товаров, а также поставок продукции, произведенной в дружественных странах», — сказал глава Минпромторга.

Алиханов отметил, что за время работы механизма параллельного импорта в приказ вносились изменения уже восемь раз. Последние изменения были весной текущего года.

По словам министра, новые изменения в перечень товаров могут включать сокращение позиций в легкой промышленности, в сфере радиоэлектроники и других отраслях, где активно происходит импортозамещение.

В конце апреля Минпромторг России сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту, в части косметических средств. Там отметили, что доступность привычной линейки косметики будет обеспечена.

Тогда же ведомство исключило ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати из перечня товаров для параллельного импорта.

Ранее была раскрыта причина сокращения потока параллельного импорта в Россию.

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