В РФ исключили из параллельного импорта ряд брендов принтеров

Минпромторг России исключил ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати из перечня товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ведомстве пояснили, что это обусловлено выстраиванием процесса импортозамещения продукции, а также ростом поставок устройств печати, происходящих из дружественных стран. Приказ об обновлении перечня товаров для параллельного импорта был зарегистрирован Минпромторгом 30 апреля.

По данным ведомства, отечественные предприятия ежегодно выпускают порядка 100 тысяч единиц соответствующего оборудования, при этом имеются резервы для увеличения производственных объемов. Важно отметить, что российские производители, как самостоятельно, так и в кооперации с технологическими партнерами из дружественных государств, обладают достаточным потенциалом для полного замещения иностранных монохромных лазерных принтеров форматов А3 и А4, которые планируется исключить из системы параллельного импорта.

Под сокращение в перечне товаров для параллельного импорта также попали ноутбуки и персональные компьютеры американской компании Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu. В Минпромторге указали, что доля такой продукции на внутреннем рынке России составляет 8,6%, а отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран.

Ранее была раскрыта причина сокращения потока параллельного импорта в Россию.