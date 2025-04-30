Минпромторг сократил параллельный импорт в части косметики

Минпромторг России сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту в части косметических средств. Об этом сообщает ТАСС.

«Перечень будет существенно скорректирован в части указания в нем только брендов лечебной косметики», — говорится в сообщении.

Там отметили, что доступность привычной линейки косметики будет обеспечена. Объем производства парфюмерно-косметической продукции составляет 574,7 тыс. тонн в год, доля производителей РФ составляет 68,1%.

17 апреля сообщалось, что Минпромторг России готовится обновить приказ о параллельном импорте, урезав объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам. Власти урезают канал поставок, так как отечественные производители постепенно заполняют рынок своей продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей, отметил источник «Известий».

Ранее были названы самые популярные машины для параллельного импорта.