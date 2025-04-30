Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минпромторг сократил параллельный импорт в части косметики

Минпромторг оставил лечебные средства, сократив параллельный импорт косметики
close
Shutterstock

Минпромторг России сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту в части косметических средств. Об этом сообщает ТАСС.

«Перечень будет существенно скорректирован в части указания в нем только брендов лечебной косметики», — говорится в сообщении.

Там отметили, что доступность привычной линейки косметики будет обеспечена. Объем производства парфюмерно-косметической продукции составляет 574,7 тыс. тонн в год, доля производителей РФ составляет 68,1%.

17 апреля сообщалось, что Минпромторг России готовится обновить приказ о параллельном импорте, урезав объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам. Власти урезают канал поставок, так как отечественные производители постепенно заполняют рынок своей продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей, отметил источник «Известий».

Ранее были названы самые популярные машины для параллельного импорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами