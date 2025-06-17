На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан ведет переговоры с РФ об увеличении экспорта нефти в Китай

Поставки нефти из России в Китай через Казахстан могут вырасти на 2,5 млн тонн
close
Shutterstock

Россия может нарастить поставки нефти в Китай через Казахстан на 2,5 млн тонн, Москва и Астана уже ведут соответствующие переговоры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова.

«На сегодняшний момент ведутся переговоры. Российская сторона просит дополнительно [нарастить поставки в Китай до] 2,5 млн тонн», — сказал министр.

По его словам, процесс согласования и подписания необходимых документов «займет определенное время», так как потребует изменить соглашение между правительствами и ратифицировать его в парламенте.

20 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нарастить поставки нефти Россию попросил Китай. Он отметил, что Москва готова обеспечить необходимый объем товара, но для этого требуется провести определенные технологические мероприятия в Казахстане в сфере трубопроводного транспорта.

В апреле сообщалось, что Китай в первом квартале 2025 года сократил импорт нефти из России на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,315 млн тонн.

Ранее в России допустили дефицит нефти в мире из-за войны Израиля и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами