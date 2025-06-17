Казахстан ведет переговоры с РФ об увеличении экспорта нефти в Китай

Поставки нефти из России в Китай через Казахстан могут вырасти на 2,5 млн тонн

Россия может нарастить поставки нефти в Китай через Казахстан на 2,5 млн тонн, Москва и Астана уже ведут соответствующие переговоры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова.

«На сегодняшний момент ведутся переговоры. Российская сторона просит дополнительно [нарастить поставки в Китай до] 2,5 млн тонн», — сказал министр.

По его словам, процесс согласования и подписания необходимых документов «займет определенное время», так как потребует изменить соглашение между правительствами и ратифицировать его в парламенте.

20 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нарастить поставки нефти Россию попросил Китай. Он отметил, что Москва готова обеспечить необходимый объем товара, но для этого требуется провести определенные технологические мероприятия в Казахстане в сфере трубопроводного транспорта.

В апреле сообщалось, что Китай в первом квартале 2025 года сократил импорт нефти из России на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,315 млн тонн.

Ранее в России допустили дефицит нефти в мире из-за войны Израиля и Ирана.