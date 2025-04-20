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Китай снизил импорт российской нефти

Объем импорта нефти из РФ в Китай в январе — марте снизился на 14,7%
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Depositphotos

Китай в первом квартале сократил объем импорта российской нефти на 14,7% в годовом исчислении. Данные приводит Главное таможенное управление КНР.

Таким образом показатель снизился до 24,315 млн тонн.

Стоимость поставок нефти из РФ за этот период составила $13 млрд, что на 22% меньшем, чем в январе — марте прошлого года. Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков нефти Китаю.

До этого агентство Bloomberg писало, что поток нефти из США в Китай, скорее всего, сократится практически до нуля из-за эскалации торговой войны между двумя странами. В публикации говорится, что это произойдет в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона готова направлять в Китай столько нефти, сколько потребуется этой стране.

Ранее в США заявили, что Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене.

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