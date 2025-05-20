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Поставки нефти из России в Китай через Казахстан могут быть увеличены

Новак: Россия по просьбе Китая может увеличить поставки нефти через Казахстан
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Максим Богодвид/РИА Новости

Поставки российской нефти в Китай через Казахстан могут быть увеличены на 2,5 млн тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

Новак отметил, что это предложение исходит от китайской стороны, и Россия готова обеспечить такие поставки. Но для этого требуется провести определенные технологические мероприятия в Казахстане в сфере трубопроводного транспорта. Вице-премьер указал, что сейчас над этим ведется работа.

16 мая сообщалось, что по итогам февраля текущего года суммарные объемы поставок нефти из России в Индию сократились на 23% в сравнении с тем же периодом прошлого года и опустились до отметки в 4,87 млн тонн.

20 апреля сообщалось, что Китай в первом квартале 2025 года сократил импорт нефти из России на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,315 млн тонн.

Ранее в США заявили, что Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене.

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