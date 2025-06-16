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Цена бензина Аи-95 достигла максимума с начала года

Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ обновила максимум с начала года
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Мария Девахина/РИА Новости

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник выросла по индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, цена достигла максимальных показателей с начала года.

Кроме того, по итогам торгового дня подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,59% — до 61 412 рублей за тонну. Тонна дизельного топлива также подорожала, ее цена составила 59 070 рублей.

Как писало издание «Известия» со ссылкой на зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, рост цен на бензин Аи-92 может быть связан с изменением авторынка в России. За последние два года в России выросли в популярности китайские автомобили, которые работают на 92-м бензине.

8 мая данные национальных статслужб показали, что Россия занимает второе место среди стран «Большой двадцатки» (G20) по дешевизне бензина.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании бензина.

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