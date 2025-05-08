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Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина

РИА: Россия заняла второе место среди стран G20 по доступности бензина
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Россия занимает второе место среди стран «Большой двадцатки» (G20) по дешевизне бензина. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статслужб.

В странах G20 литр бензина можно приобрести в среднем за 102,64 рубля. В Саудовской Аравии, которая заняла первое место в списке, в два раза дешевле — 50,52 рубля за литр. В России — 59,66 рубля. На третьем месте оказалось Индонезия — 64,38 рубля за литр.

В топ-5 стран по доступности бензина также вошли США (74,97 рубля) и Бразилия (84,75 рубля). В Аргентине стоимость литра бензина составит 89,64 рубля, в Китае — 92,08 рубля, в Канаде — 94,53 рубля.

Дороже всего топливо стоит в Германии (159,72 рубля), Италии (164,61 рубля) и Франции (165,42 рубля).

В начале апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования маркетинговой компании «Петромаркет» писала, что в марте чистая маржа продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла в 2,4 и 1,8 раза.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ может недополучить 477 млрд руб. от продажи углеводородов в 2025 году.

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