Подорожание бензина в России объяснили большим числом китайских машин

Биржевая стоимость бензина Аи-92 выросла с мая по июнь на 4,5% с 56 174 до 58 739 рублей за тонну из-за роста числа китайских автомобилей в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Согласно данным Петербургской биржи, в то время как Аи-92 подорожал на 4,5%, топливо Аи-95 выросло в цене на 0,84% — с 61 364 рублей до 61 881 рубля. Дизельное топливо, в свою очередь, подешевело на 3,43%, опустившись в цене до 58 118 рублей.

Как пишут «Известия» со ссылкой на зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, за последние два года в России выросли в популярности китайские автомобили, которые работают на 92-м бензине.

По данным GlobalData, в апреле 2025 года продажи авто из КНР выросли на 12% от года к году, а только за один месяц было продано более двух миллионов транспортных средств.

8 мая данные национальных статслужб показали, что Россия занимает второе место среди стран «Большой двадцатки» (G20) по дешевизне бензина. В Саудовской Аравии, которая заняла первое место в списке, стоимость топлива составила 50,52 рубля за литр. В России — 59,66 рубля. На третьем месте оказалось Индонезия — 64,38 рубля за литр.

Ранее россиянам назвали три категории товаров, которые подорожают в июне.