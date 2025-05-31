Россиян предупредили о резком подорожании бензина

Бензин на российских заправках летом будет дорожать вдвое быстрее, чем в среднем за месяц. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Основным ключевым фактором повышения цен на бензин в летний период является сезонный рост спроса, именно в период отпусков многие семьи активно путешествуют на автомобилях, используя бензин для передвижения на дальние расстояния. Кроме того, в летние месяцы повышается количество дорожных поездок в выходные и праздничные дни. Так, в прошлом году цена на бензин в летний период по сравнению с маем увеличилась на 1,5%, что почти в два раза превышает среднемесячный темп роста 2024 года. Вероятней всего, та же тенденция сохранится летом 2025 года», — отметила Благова.

По ее словам, в дальнейшем тенденция роста цен на бензин сохранится, но уже под влиянием под влиянием других факторов: внешней геополитической ситуации и внутреннего роста акцизов и налогов. Так, рост акцизов на автомобильный бензин в 2026 году по сравнению с 2025 годом составит 4%, что, безусловно, отразится на цене бензина.

По данным Росстата, средняя цена на бензин АИ-92 составляла 56,97 рубля, а на АИ-95 — 61,29 рубля, что превышает апрельский уровень на 0,39% и на 0,48% соответственно. При этом разброс цен ежемесячно на разных АЗС значительно варьировался. Так, в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 55,79 до 58,21 рубля, марки АИ-95 — от 61,89 до 66,79 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 53,85 до 58,03 рубля, марки АИ-95 — от 58,00 до 64,16 рубля. Как показала статистика прошлого года, рост цен на бензин в среднем не превышает инфляцию, но в летний период он фактически совпадает с темпом инфляции.

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