На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о резком подорожании бензина

Экономист Благова: бензин летом подорожает вдвое быстрее, чем в среднем за месяц
close
Global Look Press

Бензин на российских заправках летом будет дорожать вдвое быстрее, чем в среднем за месяц. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Основным ключевым фактором повышения цен на бензин в летний период является сезонный рост спроса, именно в период отпусков многие семьи активно путешествуют на автомобилях, используя бензин для передвижения на дальние расстояния. Кроме того, в летние месяцы повышается количество дорожных поездок в выходные и праздничные дни. Так, в прошлом году цена на бензин в летний период по сравнению с маем увеличилась на 1,5%, что почти в два раза превышает среднемесячный темп роста 2024 года. Вероятней всего, та же тенденция сохранится летом 2025 года», — отметила Благова.

По ее словам, в дальнейшем тенденция роста цен на бензин сохранится, но уже под влиянием под влиянием других факторов: внешней геополитической ситуации и внутреннего роста акцизов и налогов. Так, рост акцизов на автомобильный бензин в 2026 году по сравнению с 2025 годом составит 4%, что, безусловно, отразится на цене бензина.

По данным Росстата, средняя цена на бензин АИ-92 составляла 56,97 рубля, а на АИ-95 — 61,29 рубля, что превышает апрельский уровень на 0,39% и на 0,48% соответственно. При этом разброс цен ежемесячно на разных АЗС значительно варьировался. Так, в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 55,79 до 58,21 рубля, марки АИ-95 — от 61,89 до 66,79 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 53,85 до 58,03 рубля, марки АИ-95 — от 58,00 до 64,16 рубля. Как показала статистика прошлого года, рост цен на бензин в среднем не превышает инфляцию, но в летний период он фактически совпадает с темпом инфляции.

Ранее сообщалось, что некоторые продукты в России могут подешеветь в июне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами