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Отец Илона Маска ответил, на что стоит потратить миллион долларов

Бизнесмен Эррол Маск заявил, что миллион долларов стоит потратить на путешествия
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, выступая на «Форуме будущего 2050» рассказал, на что стоит потратить миллион долларов. По его мнению, которое приводит Tsargrad.tv, эту сумму следует инвестировать в путешествия и новые впечатления. Он признался, что вместо предпринимательства отправился бы на Гавайи.

«Предпринимательство и то, чем вы занимаетесь, на самом деле очень мало связано с тем количеством денег, которое у вас может находиться. <…> Деньги — это то, что придет к вам потом», — считает Маск-старший.

Он также дал совет, как вырастить детей успешными. По его словам, важно быть терпеливым с ребенком и всячески поддерживать его.

«Не нужно ломать его через колено», — подчеркнул бизнесмен.

8 июня отец Илона Маска прилетел в Москву, чтобы принять участие в «Форуме будущего 2050». Мероприятие состоялось 9-10 июня. Бизнесмен выступил на нем в качестве спикера.

На полях форума Эррол Маск отметил, что российская столица совершенно не похожа на ту, что показывают западные СМИ. По его словам, зарубежной прессе просто не разрешают говорить правду.

В то же время предприниматель выразил удивление в связи с тем, что РФ на Западе «рисуют как врага». Он задался вопросом, как можно выставлять страну в таком свете, если она «старается быть частью европейского общества».

Ранее Маск-старший высказался о запрете российских СМИ в Европе.

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