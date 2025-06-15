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Отец Илона Маска высказался о запрете российских СМИ в Европе

Эррол Маск: российские СМИ в Европе запрещают из-за страха
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск предположил, что запрет российских СМИ в Европе связан с боязнью европейских властей. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Когда вы что-то запрещаете, как правило, вы чего-то боитесь. Боитесь — поэтому запрещаете», — сказал он.

В июне прошлого года ЕС принял 14-й пакет санкций в отношении РФ и определилось с датой вступления в силу запрета на вещание трех российских и одного чешского СМИ. Санкции коснулись новостного агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты». Также под ограничения попал портал Voice of Europe, который базируется в Праге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России будут следить за работой иностранных СМИ, многие из них не гнушаются использовать фейки.

Ранее во Франции запретили вещание двух российских телеканалов.

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