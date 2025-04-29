Трамп заявил, что за свой счет позолотил Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за свой счет обновил интерьер Белого дома, украсив его в том числе 24-каратным золотом. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью журналу Atlantic.

«‎Да, я делаю это сам. Видите там, наверху? Это все из Мар-а-Лаго... Это все из 24-каратного золота. Интересно то, что люди так и не придумали краску, которая выглядела бы как золото»‎, — сказал Трамп.

Президент также рассказал, что хочет повесить в одном из помещений Белого дома новую люстру. Она будет хрустальной, сказал президент США, добавив, что пока он «слишком занят Китаем и Россией».

Трамп добавил, что после обновления Овальный кабинет стал выглядеть как положено.

В феврале президент США отдал распоряжение убрать из Овального кабинета в Белом доме стол Resolute и отправить его на реконструкцию после того, как сын бизнесмена Илона Маска оставил на нем козявку. Позже стол вернули.

Газета The New York Post писала, что столом Resolute начал пользоваться еще президент Джон Кеннеди в 1961 году. Стол украшал Овальный кабинет при Джимми Картере, Билле Клинтоне, Бараке Обаме и Джо Байдене во время их пребывания у власти.

Ранее Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине.