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Трамп убрал знаменитый стол из Овального кабинета из-за козявки сына Маска

NYP: Трамп отправил знаменитый стол Resolute на ремонт из-за козявки сына Маска
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Кадр из трансляции

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение убрать из Овального кабинета в Белом доме стол Resolute и отправить его на реконструкцию после того, как сын Илона Маска оставил на нем козявку. Об этом сообщает американская газета The New York Post.

«Президент Трамп приказал убрать из Овального кабинета на реконструкцию знаменитый стол Resolute после того, как на прошлой неделе в прямом эфире по ТВ 4-летний сын Илона Маска, Икс, ковырял в носу и вытер об стол», — говорится в сообщении издания.

Белый дом заверил общественность, что это «не постоянные изменения», пишет газета.

The New York Post напоминает, что столом Resolute начал пользоваться еще президент Джон Кеннеди в 1961 году. Стол украшал Овальный кабинет при Джимми Картере, Билле Клинтоне, Бараке Обаме и Джо Байдене во время их пребывания у власти.

В середине февраля американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер заявила, что Маск стал отцом в 13-й раз.

По ее словам, малышу уже пять месяцев. Активистка призналась, что не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить ребенка от лишнего внимания. Сент-Клер пообещала, что сделает все возможное, чтобы ребенок рос в безопасности. Женщина призвала представителей СМИ «уважать тайну личной жизни».

Ранее Илон Маск назвал бюрократию неизбираемой четвертой ветвью власти США.

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