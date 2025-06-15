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Названа цена ухи из петуха на ПМЭФ

Обед в ресторане на ПМЭФ — 2025 обойдется посетителям в 6,5 тысячи рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Обед в ресторане Lunch на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году обойдется посетителям в 6,5 тыс. рублей. Об этом рассказал шеф-повар ресторана Антон Грибанов, сообщает телеканал «78».

«Цена в этом ресторане в этом году будет 6,5 тысячи на человека», — заявил он.

По словам шеф-повара, «человек приходит, платит денежку и выбирает себе закуску, суп, горячее, десерт и напиток». Предлагается несколько блюд на выбор — мясные, рыбные и вегетарианские.

В ресторане старорусской кухни «Варево» цены будут такие — уха из петуха — 2,3 тыс. рублей, стерлядь по-царски — 6,5 тыс. рублей, а за тельное из крабов — 6,8 тыс. рублей. Шеф-повар ресторана Алексей Беликов отметил, что ухой раньше называли все наваристые бульоны, неважно, это птица или рыба.

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. Пленарное заседание с участием главы государства состоится 20 июня. Основной темой ПМЭФ-2025 станут общие ценности как основа роста в многополярном мире. На него приедет президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2025 пройдут киберучения специалистов по информационной безопасности.

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