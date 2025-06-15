Фондовый рынок Израиля упал на фоне обмена ударами с Ираном

Bloomberg: акции Израиля упали в первый день торгов после ударов по Ирану

Акции Израиля упали в первый день торгов после того, как страна атаковала Иран. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Израильские акции упали в первый день торгов после того, как правительство премьера Биньямина Нетаньяху ударило по Ирану», — говорится в публикации.

По информации агентства, главный израильский индекс ТА-35, отслеживающий динамику котировок 35 крупнейших эмитентов страны, снизился на 1,5%.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

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