Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) рассказал РИА Новости, что при выборе одежды старается поддерживать отечественных производителей.

По словам чиновника, в последние годы в России появилось более 2 тыс. брендов одежды, косметической и парфюмерной продукции.

«У нас большой ассортимент и номенклатуры, и брендов, и производителей. Российскому потребителю точно есть из чего выбирать», — сказал он.

В конце апреля в России начали продавать одежду с новыми цитатами президента Владимира Путина. Ее можно приобрести в универмаге национального центра «Россия». На витринах появились новые футболки с цитатами президента: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее». Одна из сотрудниц центра отметила, что самой большой популярностью у гостей пользуются вещи с фразами про «Орешник» и Россию.

Ранее сообщалось, что Зеленский вынудил Ермака надеть костюм в Белом доме.