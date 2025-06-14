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В Казахстане рассказали, кто станет собственником первой АЭС в стране

Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС в республике
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Depositphotos

Казахстан станет единоличным собственником первой атомной электростанции (АЭС) в республике после окончания строительства. Об этом сообщил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает РИА Новости.

«Собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан», — уточнил он.

До этого стало известно, что в Казахстане выбрали «Росатом» лидером консорциума по строительству первой АЭС. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев приветствовал решение о начале реализации проекта.

При этом Саткалиев уточнил, что Казахстан намерен принять меры для минимизации потенциальных санкционных рисков, связанных с выбором «Росатома» в качестве лидера консорциума.

Ранее в России сообщили о планах доставить малую АЭС на Луну.

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