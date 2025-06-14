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«Росатом» поприветствовал решение о строительстве АЭС в Казахстане

Лихачев: «Росатом» приветствует решение о начале строительства АЭС в Казахстане
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Александр Гальперин/РИА Новости

Компания «Росатом» приветствует решение о начале строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, его слова приводит Telegram-канале компании.

«Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства АЭС», — сказал он.

Он отметил, что результатом проекта станет возведение станции «по самому передовому и эффективному проекту в мире», станция будет работать на реакторах ВВЭР-1200 поколения 3+.

14 июня агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что российскую компанию «Росатом» выбрали лидером консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. Агентство уточнило, что межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли «определила наиболее оптимальными предложения по строительству атомной электростанции, полученные от российского «Росатома».

До этого в «Росатоме» заявили о готовности к строительству АЭС малой мощности в Киргизии.

Ранее сообщалось, что «Росатом» собирается взыскать почти 228 млрд рублей с финских Fortum и Outokumpu.

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