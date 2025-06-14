Казахстан намерен сократить риск санкций из-за сотрудничества с «Росатомом»

Руководитель агентства по атомной энергетике Республики Казахстан заявил, что страна намерена принять меры для минимизации потенциальных санкционных рисков, связанных с выбором «Росатома» в качестве лидера консорциума по строительству атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Росатом» был выбран в качестве лидера консорциума, которому предстоит построить первую атомную электростанцию (АЭС) в Казахстане. Российская госкорпорация обошла следующие компании: Électricité de France (Франция), Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея) и China National Nuclear Corporation (Китай).

В сообщении агентства по атомной энергетике Казахстана говорится, что межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли признала наиболее оптимальными предложения по строительству атомной электростанции, представленные компанией «Росатом».

До этого гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» намерен взыскать с Финляндии ущерб из-за прекращения проекта АЭС.

Ранее в «Росатоме» заявили о готовности к строительству АЭС малой мощности в Киргизии.