Россия планирует доставить на Луну малую АЭС

Россия готовится доставить на Луну компактную атомную электростанцию, которая будет обеспечивать энергией будущую исследовательскую базу. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

По его словам, перед выходом в дальний космос необходимо отработать ключевые технологии на Луне. В частности, совместно с китайскими партнёрами планируется создание лунной станции, для которой и понадобится источник устойчивого питания.

Малая АЭС, которую планируют отправить в ближайшие годы, поможет обеспечить энергией оборудование на Луне и станет шагом к освоению других планет. Мантуров отметил, что сначала необходимо сосредоточиться на Луне и Венере, а потом уже думать о Марсе.

О планах развернуть первую ядерную электростанцию на Луне говорили и в Роскосмосе. Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщал, что установка первой ядерной электростанции на Луне, а также создание новой российской орбитальной станции, которая заменит МКС, являются одними из ключевых задач.

Кроме того, планируются масштабные исследования Венеры. Глава Роскосмоса подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая сумела посадить аппарат на этой планете.

Ранее ученые предложили использовать ядерную энергию для полетов в дальний космос.