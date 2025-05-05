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«Росатом» собирается взыскать почти 228 млрд рублей с финских Fortum и Outokumpu

Структуры «Росатома» подали иски на 227,8 млрд рублей против Fortum и Outokumpu
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Организации, входящие в структуру государственной корпорации «Росатом», подали иск против энергетической компании Fortum и производителя стали Outokumpu. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 30 апреля иск поступил на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

«Сумма исковых требований — 227 792 053 393 рублей», — говорится в карточке дела.

Из нее следует, что истцами выступают сразу три организации — АО «ТВЭЛ», RAOS Project Oy и АО «Русатом Энерго Интернешнл». Ответчиками, в свою очередь, оказались финские компании Outokumpu Oyj и Fortum Oyj.

Какие-либо подробности, включая причину подачи иска, в карточке дела отсутствуют.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в «Росатоме» пишет, что входящие в его структуру организации требуют от Fortum Oyj и Outokumpu Oyj возместить убытки, причиненные неправомерным расторжением контракта на строительство атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1». Как отметили в государственной корпорации, также финские компании нарушили акционерное соглашение и топливный контракт.

Ранее британские журналисты узнали о планах компании «Русал» подать в суд на власти Германии из-за «незаконной экспроприации».

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