Матвиенко назвала снижение ключевой ставки в РФ до 20% позитивным сигналом бизнесу

Снижение ключевой ставки до 20% является позитивным сигналом для российского бизнеса. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Все движется в правильном направлении. И ситуация улучшается, значит, будут и последующие приниматься решения в зависимости от развития экономической ситуации», — сказала она.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%.

Согласно пресс-релизу ЦБ, темпы инфляции в стране замедляются, это следует из апрельских данных. Так, с поправкой на сезонность, темп прироста цен снизился до 6,2% в годовом выражении после среднего значения 8,2% в первом квартале. Базовая инфляция замедлилась до 4,4% против 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 5,5–7,5% в годовом исчислении.

Ранее были спрогнозированы доходы по вкладам после заседания ЦБ по ключевой ставке.