Банк России допустил снижение прогноза по инфляции в июле

Набиуллина: Центробанк может снизить прогноз по инфляции на 2025 год с 7-8%

На текущий момент динамика цен находится на уровне нижней границы ожиданий Банка России, который прогнозирует инфляцию на 2025 год в диапазоне 7–8%. Учитывая данные за первые месяцы года, вероятно, будет произведено уточнение прогноза по инфляции в сторону его снижения, сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Инфляция складывается вблизи нижней границы нашего прогноза, мы точнее скажем при обновлении прогноза в июле, но с учетом факта первых четырех месяцев и оперативной картины, которую мы видим по этому месяцу, уточнение, скорее всего, будет в сторону снижения прогноза», — отметила она.

По словам Набиуллиной, оценивать, насколько значительным может быть это снижение, пока преждевременно. До заседания в июле будет доступно множество новых статистических данных, и окончательное решение о корректировке прогноза будет принято на их основе.

Сегодня Центробанк России впервые с 2022 года снизил ключевую ставку — сразу на 100 базисных пунктов, до 20%. Глава регулятора сообщила, что высокий уровень ключевой ставки привел к существенному замедлению инфляции, однако рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг.

Ранее Набиуллина заявила о замедлении роста цен на продукты питания.