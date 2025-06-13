Известная авиакомпания приостановила полеты в Россию

Air Arabia приостановила полеты в Россию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Эмиратская авиакомпания Air Arabia до 14 июня приостановила полеты в Российскую Федерацию, Азербайджан, Армению, Грузию, Иорданию, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Соответствующее заявление перевозчика приводит ТАСС.

В нем говорится, что решение о приостановке полетов принято «в связи с текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства» на Ближнем Востоке.

В Air Arabia также сообщили, что некоторые рейсы в другие страны задерживаются или перенаправляются.

Авиакомпания выполняет рейсы из Абу-Даби, Шарджи и Рас-эль-Хаймы.

Флагманская авиакомпания ОАЭ Emirates на фоне эскалации на Ближнем Востоке также отменила ряд рейсов в Иорданию, Ирак, Иран и Ливан, которые должны были состояться 13 и 14 июня.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Иран приостановил все внутренние и международные авиарейсы.