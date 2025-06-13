На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известная авиакомпания приостановила полеты в Россию

Air Arabia приостановила полеты в Россию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке
close
Depositphotos

Эмиратская авиакомпания Air Arabia до 14 июня приостановила полеты в Российскую Федерацию, Азербайджан, Армению, Грузию, Иорданию, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Соответствующее заявление перевозчика приводит ТАСС.

В нем говорится, что решение о приостановке полетов принято «в связи с текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства» на Ближнем Востоке.

В Air Arabia также сообщили, что некоторые рейсы в другие страны задерживаются или перенаправляются.

Авиакомпания выполняет рейсы из Абу-Даби, Шарджи и Рас-эль-Хаймы.

Флагманская авиакомпания ОАЭ Emirates на фоне эскалации на Ближнем Востоке также отменила ряд рейсов в Иорданию, Ирак, Иран и Ливан, которые должны были состояться 13 и 14 июня.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Иран приостановил все внутренние и международные авиарейсы.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами