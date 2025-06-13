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Иран приостановил все внутренние и международные авиарейсы

В Иране приостановили все авиарейсы
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

В Иране приостановили все авиарейсы: как внутренние, так и международные. Об этом сообщили местные СМИ, пишет «‎Интерфакс»‎.

Уточняется, что ‎соответствующее решение приняло Управление гражданской авиации Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о старте операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз.

После этого над иранской мечетью Джамкаран, неподалеку от города Кум, подняли красный флаг мести. На опубликованных кадрах виден процесс поднятия флага. На площади около мечети собралось множество людей с флагами Ирана.

Ранее стало известно, что Жириновский предсказал конфликт Ирана с Израилем.

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Израиль атаковал Иран
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