Иран приостановил все внутренние и международные авиарейсы

В Иране приостановили все авиарейсы: как внутренние, так и международные. Об этом сообщили местные СМИ, пишет «‎Интерфакс»‎.

Уточняется, что ‎соответствующее решение приняло Управление гражданской авиации Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о старте операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз.

После этого над иранской мечетью Джамкаран, неподалеку от города Кум, подняли красный флаг мести. На опубликованных кадрах виден процесс поднятия флага. На площади около мечети собралось множество людей с флагами Ирана.

Ранее стало известно, что Жириновский предсказал конфликт Ирана с Израилем.