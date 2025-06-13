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РФ заняла минимальную долю в общей стоимости импорта газа в ЕС

РФ в апреле заняла минимальную с 2006 года долю в общей стоимости импорта газа в ЕС
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РИА Новости

Россия в апреле заняла четвертое место после США, Алжира и Норвегии в общей стоимости импорта газа в ЕС с долей в 11,3%, это минимальный показатель с 2006 года. Об этом пишет ТАСС.

В апреле этого года ЕС приобрел у России газа на €910 млн. Доля российского газа в апреле составила 11,3%, когда в марте она была 13,1%.

Первое место по поставкам газа в ЕС в апреле заняли США с показателем в 34,6%, на сумму в €2,8 млрд.

В мае сообщалось, что ЕС на 28% нарастил закупки российского СПГ и трубопроводного газа в I квартале 2025 года.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. По данным журналистов, план будет посвящен вариантам сокращения импорта, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить экспорт газа в европейскую страну.

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