Евросоюз почти на треть нарастил закупки российского газа

Евросоюз на 28% нарастил закупки российского СПГ и трубопроводного газа в I квартале 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что Россия заняла второе место после Соединенных Штатов по доле в общей стоимости импортированного в ЕС газа. При этом в марте содружество заплатило за российский газ минимальную с 1999 года сумму.

Кроме того, судя по информации Евростата, Франция заплатила максимум за СПГ за последние 2,5 года, а Италия в марте впервые с 2008-го не приобрела российский трубопроводный газ.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. По данным журналистов, план будет посвящен вариантам сокращения импорта, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

Ранее глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии.