Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова

Министерство финансов США наложило штраф в почти $216 млн на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США наложило гражданский денежный штраф на кредитную организацию из Сан-Франциско в размере $215 988 868 за нарушение санкций против России.

До этого глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что действующая администрация президента США не отменяла какие-либо санкции, которые ранее были введены в отношении России.

До этого стало известно, что администрация Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) значительно ослабить законопроект о санкциях против России.

Одним из ключевых аспектов законопроекта, который уже получил поддержку 82 сенаторов, является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Также предусмотрены 500%-ные пошлины на импорт из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Ранее в России оценили вероятность отмены санкций.