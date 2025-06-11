В России оценили вероятность отмены санкций

В ближайшие пять лет с России могут снять часть американских санкций. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Отдельные страны могут либо снимать часть санкций, либо вообще отказываться от санкционного давления на Россию. В ближайшие пять лет существует перспектива сокращения американских антироссийских санкций, если Россия и США вернутся к сотрудничеству и к переговорам по ближневосточному вопросу, по украинскому вопросу, по двусторонней торговле. Возможен выход из санкционного режима отдельных европейских стран, которые настроены нейтрально по отношению к России, таких как Венгрия и Словакия. Прекращать губительные прежде всего для своих стран санкции начнут те европейские государства, где к победе на выборах будут приходить национально ориентированные лидеры и партии», — отметил Зайнуллин.

По его словам, говорить о снятии антироссийских санкций со стороны Евросоюза можно будет только в случае кардинальной смены власти в европейских странах, в случае прихода евроскептиков.

По состоянию на конец мая 2025 года, против России действует 19 187 санкций от западных стран, согласно данным X-Compliance.

Ранее стало известно, что не вошло в 18-й пакет санкций Евросоюза.