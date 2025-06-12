Министр финансов США ответил на вопрос о снятии санкций с РФ

Министр финансов США Бессент заявил, что Вашингтон не снимал санкции с России

Действующая администрация США не отменяла какие-либо санкции, которые ранее были введены в отношении России. Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, нет», — сказал министр в ответ на вопрос о том, отменила ли администрация президента США Дональда Трампа какие-либо антироссийские санкции.

7 июня сообщалось, что в конгрессе США пока не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о новых санкциях против РФ без одобрения со стороны Трампа.

До этого стало известно, что администрация Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма значительно ослабить законопроект о санкциях против России.

Одним из ключевых аспектов законопроекта, который уже получил поддержку 82 сенаторов, является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Также предусмотрены 500%-ные пошлины на импорт из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Ранее в России оценили вероятность отмены санкций.