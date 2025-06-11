На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росстат оценил инфляцию в мае

Росстат: инфляция в России в мае составила 0,43% в месячном выражении
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Инфляция в России в мае составила 0,43% в месячном выражении против 0,4% в апреле, а в годовом — 9,88% против 10,23% месяцем ранее. Об этом сообщил Росстат.

«В мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,43%, по сравнению с декабрем 2024 года — 103,56%», — сказано в публикации.

На продовольственные товары в мае цены выросли на 0,26% в месячном выражении против 0,71% в апреле; в годовом — на 12,49%. Среди отдельных видов продукции сильнее всего подорожали в мае свекла столовая (+19,3%), морковь (+18,1%), лук репчатый (+14,2%). Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на огурцы (-31,3%) и помидоры (-21,1%).

Дефляция в группе непродовольственных товаров за прошлый месяц составила 0,13%, но в годовом выражении они подорожали на 4,81%. Более всего за месяц подешевели фотоаппараты (-3,2%), флеш-накопители USB (-3,1%) и телевизоры (-2,7%).

До этого эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев спрогнозировал, что официальная инфляция в России по итогам 2025 года составит 7%, а реальная — 13–14%. При этом он отметил, что происходит движение в сторону стабилизации динамики цен.

Ранее Набиуллина намекнула, что россиян ждет улучшение инфляционной ситуации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами