Акции Boeing упали почти на 8% после крушения самолета в Индии

Акции Boeing упали на 7,9% на фоне новостей о крушении самолета в Индии

Акции американской авиастроительной корпорации Boeing снижались почти на 7,8% во время утренней торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) на фоне новостей о крушении самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:30 (мск), акции корпорации упали на 7,96% — до 196,97 доллара за бумагу. К 12:41 (мск) котировки Boeing замедлили снижение до 6,93% и торговались на уровне 199,14 доллара за бумагу.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадобада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадобада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии.