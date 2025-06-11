Стоимость нефти достигла максимума за полтора месяца

Нефть подорожала на фоне слов Трампа о готовности к сделке с Китаем

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в достигла отметки в 68 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Баррель подорожал на 1,94% и достиг показателя в 68,17 доллара.

Еще около полудня баррель Brent стоил примерно 66,5 доллара, а затем в несколько рывков подорожал до указанной отметки.

Рост цены происходил на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности предварительного плана соглашения по торговле с Китаем. Он сообщил, что Пекин в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом».

В конце мая глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о потолке цен на российскую нефть в коммюнике G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков организации в канадском Банфе.

Ранее Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на российскую нефть.