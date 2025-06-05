Россияне назвали размер «достойного» ежемесячного дохода

Достойным ежемесячным заработком большинство россиян (34,6%) считают доход 200 тыс. руб. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса «Финансов Mail», проведенного среди 30 тыс. жителей по всей стране.

«Примерно четверть россиян считают, что достойной можно назвать зарплату до 500 тыс. рублей. 12,1% и вовсе ориентируются на доход свыше 500 тыс. рублей в месяц», — заявили аналитики.

По их данным, 0,5% готовы довольствоваться зарплатой до 50 тыс. руб., а 1,7% — окладом в размере до 70 тыс. руб. При этом 11% респондентов ориентируются на 100 тыс. руб.

Согласно публикации, почти половина опрошенных считают, что получают меньше, чем заслуживают.

До этого стало известно, что большинству россиян не хватает финансовых знаний и навыков. Они неплохо разбираются «в цифре», активно пользуются интернетом, но рисковать не любят, у большинства открыты стандартные банковские продукты.

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