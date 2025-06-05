На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали размер «достойного» ежемесячного дохода

Опрос RT: 34,6% россиян сочли доход 200 тыс. рублей «достойным»
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Достойным ежемесячным заработком большинство россиян (34,6%) считают доход 200 тыс. руб. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса «Финансов Mail», проведенного среди 30 тыс. жителей по всей стране.

«Примерно четверть россиян считают, что достойной можно назвать зарплату до 500 тыс. рублей. 12,1% и вовсе ориентируются на доход свыше 500 тыс. рублей в месяц», — заявили аналитики.

По их данным, 0,5% готовы довольствоваться зарплатой до 50 тыс. руб., а 1,7% — окладом в размере до 70 тыс. руб. При этом 11% респондентов ориентируются на 100 тыс. руб.

Согласно публикации, почти половина опрошенных считают, что получают меньше, чем заслуживают.

До этого стало известно, что большинству россиян не хватает финансовых знаний и навыков. Они неплохо разбираются «в цифре», активно пользуются интернетом, но рисковать не любят, у большинства открыты стандартные банковские продукты.

Ранее россиянам рассказали, какую часть зарплаты закладывать на детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами