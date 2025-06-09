Россиянам пообещали рост реальных доходов

Реальные доходы россиян в 2025 году вырастут на 9-12% с учетом инфляции, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, позитивное влияние на рост доходов граждан в реальном выражении окажут повышение минимального размера оплаты труда и средних заработных плат, а также высокий уровень доходности по вкладам.

«Минимальный размер оплаты труда в этом году вырос на 16,6% (что более чем полуторакратно превышает уровень инфляции 2024 года и более чем в два раза выше прогнозного уровня инфляции 2025 года). Средние зарплаты в этом году, по моим прогнозам, вырастут на 17–19%. Ставки по вкладам в начале года доходили вплоть до 25%, сейчас много предложений в районе 19–21%, и статистика Банка России говорит о том, что граждане справедливо и в силу очевидных причин активно пользуются депозитами. На вкладах физических лиц сейчас размещено около 60 трлн рублей (+ около 25% за год), и эта сумма будет увеличиваться дальше», — отметил Балынин.

По оценке экономиста, реальные доходы россиян в 2025 году без учета инфляции повысятся на 17-19%. Реальная инфляция, по прогнозу Банка России, составит 7–8%.

Балынин заключил, что с учетом этого в реальном выражении рост доходов населения по итогам 2025 года будет примерно на 9–12%.

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