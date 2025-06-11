В МВД рассказали о масштабах дистанционных хищений в России

МВД: ущерб от дистанционных хищений за четыре месяца составил 64 млрд рублей

За первые четыре месяца 2025 года в Российской Федерации зарегистрировано 188 тысяч дистанционных хищений на общую сумму 64 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в Совете Федерации, передает ТАСС.

Сообщается, что всего за период с января по май текущего года было зафиксировано более 308 тысяч IT-преступлений, основная масса которых — дистанционные кражи.

«Ущерб за 4 месяца составил 64 млрд рублей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил Филиппов.

По его словам, большая часть похищенных денежных средств выведена из РФ и «направлена, все мы знаем, куда и для чего».

До этого заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям в сфере компьютерной информации УБК МВД Денис Костин сообщил ТАСС о том, что на территории Украины действуют более 200 мошеннических кол-центров. По его словам, большинство дистанционных хищений денег у российских граждан совершается украинскими кол-центрами, значительная часть которых находится в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники нашли способ маскировать свой говор.