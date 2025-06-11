В России ускорился рост рынка ритуальных услуг

«Ъ»: рынок ритуальных услуг в РФ вырос на 12,7% в 2025 году

В России за первые четыре месяца 2025 года на 12,7% вырос рынок ритуальных услуг — до 39,5 млрд рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в прошлом году рост оборота составил 9%. Одной из причин ускорения называют повышение показателя естественной убыли населения — за первые четыре месяца 2025-го из жизни ушло на 4,5% больше людей, чем в 2024 году.

Лидером по доходам на рынке ритуальных услуг называют Санкт-Петербург — городские организации заработали почти 3,7 млрд рублей. Также в топ-5 входят Подмосковье (3,2 млрд), Краснодарский край (1,9 млрд), Татарстан и Свердловская область — по 1,1 млрд.

Тем временем на первичном рынке недвижимости может появиться пузырь, об этом в мае предупредил Центробанк РФ. Это связано с опережающим ростом цен на жилье относительно доходов населения и стоимости аренды квартиры.

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