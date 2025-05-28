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ЦБ заявил о рисках появления пузыря на первичном рынке жилья

Центробанк: в I квартале 2025 года выросли риски пузыря на первичном рынке жилья
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В первом квартале 2025 года в России выросли риск возникновения пузыря на рынке «первички». Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Центробанка РФ.

«В первом квартале 2025 года в связи с опережающим ростом цен на недвижимость относительно доходов населения и стоимости аренды квартиры риск возникновения пузыря на первичном рынке недвижимости вновь вырос», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что индикатор пузыря на рынке «первички» достиг максимума с 2016 года. При этом на вторичном рынке недвижимости ситуация остается стабильной.

До этого инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что новостройки в России сейчас в среднем на 56% дороже, чем квартиры на вторичном рынке. По его словам, «это аномально много по любым меркам», но объясняется заложенными в цену субсидиями.

Ранее стало известно, где в России самые дорогие новостройки.

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